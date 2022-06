Alla Tritium torna Acerbis a difendere i pali

Dopo la retrocessione in Eccellenza la formazione di Trezzo Sull'Adda si sta muovendo molto velocemente sul mercato per rinforzare la propria rosa. Ecco che, quindi, poche ora fa è stato annunciato l'arrivo di un giocatore o meglio di un signor giocatore che ha solcato i campi della Serie A e della B e C per diversi anni.

Stiamo parlando di Paolo Acerbis, che dopo due anni lontano da Trezzo, ritorna a difendere i pali biancoazzurri. L'estremo difensore, infatti, è già stato un giocatore della formazione milanese, precisamente nella stagione 2018-2019 quando la società milanese ha ottenuto la promozione in Serie D. Poi l'anno successivo è stato acquistato dalla Giana per poi passare al Mapello la scorsa stagione.

Tra le fila biancoazzurre, quindi, arriva un giocatore di esperienza che può dare una grossa mano per tornare il prima possibile nella categoria superiore.

Ecco il comunicato ufficiale della società: "Siamo lieti di annunciare che Paolo Acerbis sarà un giocatore della Tritium per la prossima stagione. Non è stato difficile trovare l’accordo in quanto Paolo ha sempre avuto il cuore a tinte biancazzurre e questo non può che inorgoglirci.

Il suo curriculum parla chiaro con tantissimi e importanti trascorsi nei professionisti, ma ecco per lui il passaggio alla Tritium nel 2018/19 (anno in cui ha vinto i playoff del campionato di Eccellenza). È rimasto anche l’anno successivo in Serie D e dopodiché le strade si sono separate, anche se Paolo in fondo non ha mai lasciato completamente il nostro club perché profondamente innamorato dei nostri colori. Benvenuto a Trezzo".