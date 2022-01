Allenamenti congiunti. Il Club Milano esce sconfitto contro il Sant'Arcangelo

L’eccellenza nelle ultime settimane è rimasta ferma a causa dell’aumento contagi da Covid-19.

Alcune squadre hanno quindi deciso di organizzare degli allenamenti congiunti per non perdere il ritmo partita in vista del campionato.

Tra queste squadre c’è il Club Milano, che ha ospitato negli scorsi giorni il Sant’Angelo, in un match piacevole e divertente.

Mister Scavo ha voluto fare degli esperimenti, come per esempio la difesa a 3 mai utilizzata fino ad ora.

Il primo tempo termina 2 a o per i padroni di casa che segnano con Costa e Mammetti.

Nella seconda frazione invece, il Club Milano inserisce moltissimi giovani mentre il Sant’Angelo si ripresenta in campo con molti titolari, prendendo in mano gioco e vincendo la gara.