Altro stop per l'Arconatese: la Virtus Ciserano passa 0 a 2

Squadra in casa Arconatese

Nell'ultima gara del 2022 l'Arconatese cade in casa contro la Virtus Ciserano dopo una gara molto equilibrata decisa da alcuni episodi.

Il primo tempo vede le due squadre equivalersi dal punto di vista del gioco, senza particolari occasioni da goal da segnalare.

Nella ripresa però cambia tutto: al quarto d’ora Nessi calcia in rete dopo una mischia in cui la palla era ritornata in gioco dopo aver toccato la traversa.

Al 67' arriva anche il raddoppio degli ospiti con un gran colpo di testa di Dalmasso su cui il portiere non può fare assolutamente nulla.

Dopo la batosta, venerdì, 23 dicembre, al centro sportivo Luigi Berlusconi-Monzello, andrà in scena l’amichevole di lusso contro il Monza.