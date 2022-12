L'amichevole Arconatese-Como Primavera 2 termina in pareggio

Ad Ossona gara amichevole per la nostra prima squadra con il Como Primavera 2: la gara si è conclusa sul punteggio di 2 a 2. Partono bene in nostri ragazzi in rete al 9’ con Ferrandino. Al 25’ pareggia per i lariani Chinetti ma cinque minuti dopo è Menegazzo a ristabilire il vantaggio a nostro favore dopo una bella azione.

Nel secondo tempo dopo 5’ dalla ripresa delle ostilità è Polese a fissare il risultato sul 2 a 2. “Ringraziamo l’Ossona per l’ospitalità -dice il nostro Team Manager/Segretario Marino Varalli (nella foto)- e la Primavera del Como del Responsabile del Settore Giovanile Giancarlo Centi e di Mister David Bell per l’amichevole.

E’ stata una bella sgambata per i nostri ragazzi allenati da Mister Giovanni Livieri che così sono ritornati a disputare un’altra amichevole dopo quella di settimana scorsa a Monza. Ora l’attenzione sarà focalizzata sulla ripresa del campionato di serie D con la trasferta al Ferruccio di Seregno domenica 8 gennaio per la prima giornata del girone di ritorno”.

(Post social Arconatese)