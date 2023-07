L'amichevole di prestigio tra Monza e Giana Erminio finisce 5-1 (VIDEO)

Prima amichevole della stagione 2023/24 per la squadra di mister Chiappella, ospite oggi del Monza di mister Palladino al campo sportivo di Temù (BS), sede del ritiro biancorosso.

Mister Chiappella schiera il consolidato 3-5-2 con una formazione mista tra nuovi e vecchi elementi della rosa, con Zacchi in porta, dietro a Ferrante al centro della difesa, affiancato da Colombara a destra e Minotti a sinistra; a centrocampo capitan Pinto, Ballabio e Franzoni, con Caferri sulla fascia destra e Groppelli sulla sinistra; in attacco Fumagalli e Barzotti. Si parte e al 3’ il Monza guadagna il primo corner della gara: cross in area, Minotti di testa spazza via. Secondo corner al 7’ per i biancorossi, Ciurria calcia largo per Machin, che dal limite si accentra e con un tiro a giro pregevolissimo spedisce il pallone sotto l’incrocio dei pali, dove Zacchi non può proprio arrivare, nonostante spicchi il volo verso il sette.

Al 18’ pareggio della Giana al suo primo tiro in porta: Ballabio serve Franzoni, che dalla destra crossa per Barzotti, il quale appoggia in rete segnando il classico gol dell’ex. Al 22’ Cittadini chiede il cambio per un colpo al petto: al suo posto Sampirisi. Al 31’ gran bella chiusura di Zacchi sulla conclusione ravvicinata di Mota Carvalho dalla sinistra.

Al 40’ V. Carboni prova una conclusione rasoterra dalla destra, un po’ troppo debole per impensierire Zacchi, che para a terra senza problemi. Al 45’ angolo per il Monza, Ciurria parte con un cross profondo, accompagnato d Ballabio in fallo laterale. Al 47’ il Monza realizza il 2-1 con V. Carboni, che approfitta di una ripartenza e dell’inserimento di Ciurria, per agganciare il pallone e appoggiare in rete.

Girandola di cambi al rientro in campo dopo l’intervallo: Pirola per Zacchi, Messaggi per Groppelli, Perna per Fumagalli, Marotta per Pinto, Piazza per Colombara. Nessun cambio, invece, per il Monza. Al 48’ Perna aggancia un rimpallo di Barzotti e si gira per la conclusione, conquistando il primo angolo della gara. All’8’ fuori Ferrante per lasciar posto a Previtali. Al 12’ gran gol di Franco Carboni, che servito dal fratello Valentin dal limite lascia partire un sinistro teso che batte Pirola. Subito dopo mister Palladino inserisce Pereira al posto di Sampirisi. Al 14’ dentro anche Verde per Barzotti.

Al 19’ gran bella conclusione di Perna dal vertice dell’area piccola, che chiama Lamanna ad una super parata e a rifugiarsi in angolo. Al 23’ Mota Carvalho per un soffio non aggancia il cross dalla destra di Pereira, con la palla che sfila sul fondo. Petagna al 25’ segna il quarto gol, accentrandosi e concludendo con un rasoterra all’angolino basso, complice una deviazione della difesa biancazzurra. Al 25’ entra D’Alessandro al posto di V. Carboni.

Poi al 33’ Anastasio entra al posto di F. Carboni, poi Diaw per Bondo e Mazza per Lamanna e Colombo per Petagna. Al 36’ Gotti prende il posto di Ballabio. Al 42’ su punizione dai 30 metri Machin calcia direttamente sotto la traversa, battendo Pirola per il quinto gol della gara. Un minuto più tardi ci prova Mota Carvalho, ma Pirola devia sulla traversa. Al 45’ gran tiro di Franzoni dalla distanza, con la palla che sfiora la traversa e per un soffio non batte Mazza.

(Comunicato Giana Erminio)

MONZA-GIANA ERMINIO 5-1

Monza (3-4-2-1): Lamanna (Mazza 33’ st); Bettella, Cittadini (Sampirisi 22’ pt, Pereira 12’ st), Izzo; Ciurria, Bondo (Diaw 33’ st), Machin, F. Carboni (Anastasio 33’ st); Mota Carvalho, V. Carboni (D’Alessandro 25’ st); Petagna (Colombo 33’ st). Allenatore: Raffaele Palladino

Giana Erminio (3-5-2): Zacchi (Pirola 1’ st); Colombara (Piazza 1’ st), Ferrante (Previtali 8’ st), Minotti; Caferri, Pinto (Marotta 1’ st), Ballabio (Gotti 36’ st), Franzoni, Groppelli (Messaggi 1’ st); Barzotti (Verde 14’ st), Fumagalli (Perna 1’ st). A disp: Magni. Allenatore: Andrea Chiappella

Direttore di gara: Giovanni Ayroldi di Molfetta. Assistenti: Berti e Cipriani

Marcatori: Machin 8’ pt e 42’ st, Barzotti 18’ pt, F. Carboni 12’ st, Petagna 25’ st

Recupero: 2’ pt, 2’ st

Angoli: 3-3

