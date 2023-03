Amichevoli | L'Arconatese stende la Castellanzese 1 a 4 allo stadio Provasi

Al Provasi contro la Castellanzese i ragazzi dell'Arconatese hanno sostenuto oggi un positivo test match (1-4) per mantenersi in forma durante la sosta del campionato di serie D.

A partire forte sono i padroni di casa di Mister Mazzoleni ad andare in vantaggio dopo un paio di minuti poi l’Arconatese riesce a ribaltare il risultato. A pareggiare è uno degli ex di turno, Ferrandino, dopo uno scambio veloce in area poi Minaj raddoppia con un calcio preciso da appena dentro l’area.

La terza marcatura oroblù è di un altro ex di lusso in questa amichevole pomeridiana: Chessa sul secondo palo si fa trovare pronto con un piatto a mezza altezza per insaccare il suggerimento di Minaj partito dalla corsia opposta.

La quarta rete è infine opera di Menegazzo: cross dalla destra di Minaj e Giulio si fa trovare all’altezza del dischetto pronto ad anticipare il diretto avversario neroverde per poi di piatto tirare in porta. Bene anche i nostri portieri con Cordaro in campo nella prima frazione e autore anche di importanti parate, poi avvicendato nella ripresa da Colnago (nella foto). L’Arconatese di Mister Giovanni Livieri tornerà in campo per il campionato di serie D sabato primo aprile con la trasferta dalla Caronnese.

(Post social Arconatese)