Dopo solo un anno, André Onana dice addio all'Inter:"Ricomincio da zero"

Ora è ufficiale, André Onana dice addio all'Inter, il portiere è stato venduto al Manchester United per 50 milioni di euro più quattro di bonus.



L'estremo difensore ha deciso di salutare i suoi tifosi tramite un'intervista alla Gazzetta dello Sport, di cui riportiamo una piccola parte:



"L'Inter è un sentimento, per questo resta dentro. Ho rivisto i miei compagni ad Appiano e ora ho tanta voglia di iniziare questa nuova esperienza, entusiasmante e con un allenatore come ten Hag che per me è un maestro.



Andrò in un grande campionato e in un grande club, che ha una storia enorme proprio come quella dell'Inter: ricomincio da zero e darò tutto ogni giorno per mostrare ai nuovi tifosi chi sono. Ma una parte del mio cuore è triste: lasciare l'Inter significa lasciare una famiglia, non una normale squadra.





Ho capito che essere dell'Inter è un modo di stare al mondo, di vivere la vita."