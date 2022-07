Andrea Becchi torna alla Castanese

Continua la campagna acquisti neroverde con un innesto di grande esperienza: è stato ufficializzato il difensore Andrea Becchi, che ritorna in neroverde dopo due anni!

Il comunicato del club:

“Gradito ritorno in Casa Castanese: c’è l’accordo con Andrea Becchi!

Dopo aver fatto la gavetta in Promozione facendosi notare con le maglie dell’Accademia Vittuone prima e del Bareggio poi, è approdato in Eccellenza nella stagione 2019/2020, dove è diventato uno dei difensori più forti della categoria militando nel Settimo Milanese. Prima di arrivare in quel di Castano, la stagione 2020/2021 l’aveva iniziata tra le fila della Vogherese per poi separarsi nel mercato di riparazione; l’anno successivo era in forze all’Accademia Pavese. Ma la sua grande occasione è arrivata con la chiamata del Legnano (2021/2022) affermandosi così nella massima serie dilettantistica.

È un giocatore completo: atleticamente è straripante, dotato di grande forza, resistenza, elevazione e velocità… Tutte caratteristiche fondamentali per un difensore moderno. Il suo miglior pregio è che riesce sempre a far ripartire l’azione nel modo più opportuno possibile. Può ricoprire anche il ruolo di terzino destro nella difesa a quattro, sebbene esprima il meglio del suo potenziale come difensore centrale.

Bentornato... Andrea Becchi”