Andrea Milesini è un nuovo giocatore del Tritium

Il Tritium, società del Presidente Enrico Ortelli, nella giornata odierna, mercoledì 5 luglio, ha ufficializzato l'arrivo di Andrea Milesini, esterno classe 2001 ex Pavia.

Il comunicato del club:

“È una bella scommessa di mercato quella che ha portato Andrea Milesini a vestire la maglia della Tritium!

Dopo i trascorsi in D al Pavia e in Eccellenza al Nibbiano, quest’ultima stagione era finito a giocare al Rozzano in Promozione per motivi lavorativi (11 gol stagionali per lui da terzino destro). Adesso la chiamata della Serie D rappresenta per Andrea sicuramente una grande chance alla quale vorrà farsi trovare pronto!”