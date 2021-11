Antonio Conte parla del suo recente passato all'Inter: "Non pensavo potesse finire la mia avventura nerazzurra"

Sembra passata una vita da quando Antonio Conte ha deciso di non proseguire la sua storia d'amore con l'Inter, in realtà solo pochi mesi fa l'allenatore vinceva lo scudetto con i neroazzurri.

La Gazzetta dello Sport ha pubblicato una lunga intervista all'attuale tecnico del Tottenham, di cui pubblicheremo un breve estratto:

"Avrei mai pensato sei mesi fa di ritrovarmi in Premier con Lukaku e Ronaldo? No, assolutamente. Non pensavo potesse finire la mia avventura nerazzurra.

Quando si crea l’opportunità di tornare da protagonisti in Premier è difficile dire no. Sicuramente la partenza di Lukaku e Ronaldo ha impoverito il calcio italiano. Sono due stelle."