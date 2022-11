L'Arconatese non va oltre l'1 a 1 in casa del Ponte San Pietro

Un punto nella bergamasca, ancora una volta una prestazione di qualità ma sono stati gli episodi a decidere il risultato conclusivo per l’Arconatese in trasferta a Ponte San Pietro. Una partita che nel primo tempo ci avrebbe potuto vedere condurre i giochi con un largo margine e invece si è concretizzata solamente la rete di Menegazzo poco prima dell’intervallo.

Apertura sulla sinistra per Marcone che rientra per calciare e lascia invece la palla a Menegazzo che di interno destra manda dal limite dell’area il pallone in rete a fil di palo. Nel secondo tempo i due episodi che decidono la partita. Anzitutto il rigore assegnato ai blues orobici, un episodio molto dubbio con un avversario che cade dinanzi a Silvano.

Dagli undici metri al 20’ è il giocatore più anziano in campo, brasiliano del 1979 ed ex Atalanta, Ferreira Pinto a pareggiare. La dea Eupalla come direbbe Brera ci offre l’occasione per riprenderci quanto dovuto ma non riusciamo ad approfittarne. Mancano 9’ al termine della partita e stavolta il rigore e per noi, calcia Chessa ma il portiere del Ponte San Pietro è bravo ad allungarsi e riuscire a deviare in calcio d’angolo. Torniamo a casa con comunque un buon punto. Ora testa alla partita di domenica prossima contro la Caronnese, ospite al Battaglia di Busto Garolfo, mentre il 7 dicembre giocheremo la gara di Coppa Italia contro la Giana Erminio sempre in casa nostra.

(Post FB Arconatese)