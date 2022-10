Arconatese a valanga: il Breno è sconfitto con il risultato di 5 a 0

Squadra in casa

Squadra in casa Arconatese

Arconatese a valanga nella quinta giornata del campionato di Serie D contro l’ultimo in classifica Breno, terminato con il risultato di 5 a 0.

I padroni di casa vanno in vantaggio dopo 4 minuti con Ronzoni bravissimo a fiondarsi sul pallone dopo una respinta corta del numero 1 avversario.

Il raddoppio arriva al 13’ con Silvano che s’invola oltre la schiera di maglie amaranto e a tu per tu con l’estremo difensore non sbaglia, infilando il pallone tra le gambe.

Nel secondo tempo i padroni di casa ci mettono solo 13 minuti per chiudere la gara, grazie alla rete di Silvano che dopo una mischia in area è il più veloce di tutti a ribadire in rete.

Passano solo due minuti e Ferrandino fa 4 a 0 con il più facile dei goal dopo il pasticcio della retroguardia avversaria che lo lascia segnare a porta libera.

Chiude la gara all’87 Chessa su rigore freddissimo dal dischetto.