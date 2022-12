L'Arconatese cade nel secondo tempo contro l'Alcione

"Una sconfitta al Gianni Brera di Pero per la nostra Arconatese superata nella ripresa dall’Alcione. Il calcio però offre sempre la possibilità di rifarsi e mercoledì torneremo in campo con la trasferta dalla Virtus Ciserano, sperando anche in maggior fortuna negli episodi, quelli che possono far girare una partita per un verso piuttosto che per un altro, condizionandone l’esito.

Fortuna che ci è mancata anche oggi nel primo tempo quando il nostro centravanti Silvano (nella foto) ha visto la palla spegnersi sul fondo sulla sua prodezza acrobatica in rovesciata. Poi nel secondo tempo l’avversario è stato più bravo a buttarlo dentro nelle due circostanze in cui proprio la dea Eupalla come la chiamava Gianni Brera, ha favorito i meneghini. Su una prima palla inattiva, in occasione di una rimessa laterale Bangal è stato veloce ad approfittarne all’11’ e poi al 21’ Bagatti in mischia dopo un calcio d’angolo.

L’Alcione si è portato così a casa 3 punti pesanti ma la strada da compiere per l’Arconatese è ancora tanta e i ragazzi di Mister Giovanni Livieri sono ben determinati a un pronto riscatto."

(Post social Arconatese)