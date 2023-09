Arconatese, tutto pronto per la campagna abbonamenti 2023/24

Il Campionato di Serie D è alle porte; domenica 10 settembre è in calendario la prima giornata che vedrà l'Arconatese ospitare il Club Milano alle 15. La Società coglie perciò l'occasione per comunicare che per la stagione calcistica 2023/2024 le gare interne di campionato della prima squadra allenata da Mister Giovanni Livieri si svolgeranno presso lo stadio comunale di Caronno Pertusella in corso della Vittoria 999.

La nostra Società rende altresì noto che in concomitanza delle partite casalinghe sarà possibile sottoscrivere l'abbonamento per poter seguire da vicino i nostri ragazzi durante le 19 giornate di campionato che si giocheranno tra le mura amiche, versando una quota di 100 euro.

(Comunicato Arconatese)