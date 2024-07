Arconatese: arrivano le conferme del DS Enio Colombo e di mister Giovanni Livieri (VIDEO)

Novità in casa Arconatese, la società ha reso noto di aver confermato il direttore sportivo Enio Colombo e il mister Giovanni Livieri.

“ENIO E GIOVANNI, I NOSTRI PILASTRI



La stagione 2024/2025 è ormai alle porte, non possiamo non partire dalle conferme del nostro direttore sportivo Enio Colombo e del nostro allenatore Giovanni Livieri. Due veri e propri pilastri della nostra Arconatese.



Mister Giovanni Livieri si appresta a vivere la sua quattordicesima stagione in oroblu. Una storia iniziata da giocatore, in Promozione, e proseguita poi da allenatore. Una scalata continua, che ha visto l'Arconatese conquistare l'Eccellenza e poi la Serie D, giocando anche i playoff e preparandosi ora a vivere l'ottava stagione nel massimo campionato dilettantistico.



Il matrimonio tra Enio Colombo e l'Arconatese invece dura... da una vita! Giocatore, allenatore, dirigente infine direttore sportivo, Enio è il simbolo per Eccellenza dell'Arconatese.



Nella stagione che ci vedrà tornare a casa, ripartiamo da Enio e Giovanni. I nostri pilastri.”

(Comunicato Arconatese)