L'Arconatese va vicina all'impresa contro il Monza

Poche ore dopo il match perso in campionato, l’Arconatese ha disputato un’amichevole di altissimo prestigio contro il Monza al Centro Sportivo Luigi Berlusconi – Monzello.

Dopo una prima fase di studio, sono proprio i ragazzi di mister Livieri ad andare in vantaggio con un bellissimo tiro di Siano al 30’.

Minuto 44, i brianzoli pareggiano i conti con Carboni che s’inserisce in area e trova l’angolino con un preciso tocco di punta mancino.

Nella ripresa Palladino mette in campo anche ai giocatori rientrati dalla Nazionale, come Vignato, che al 25’ serve l’assist per il decisivo 2-1 di Gytkjaer.