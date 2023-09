L'Arconatese non sbaglia in casa del Crema

Nella quarta giornata del campionato di Serie D Girone B, grande vittoria dell'Arconatese al Voltini contro il Crema. Questo risultato è un riconoscimento per il duro lavoro svolto dal Mister Livieri con la squadra, e costituisce una solida base su cui costruire per le sfide future, a partire dal prossimo scontro con il Ponte San Pietro.

Il match ha preso subito una svolta positiva per gli ospiti, quando al 10' del primo tempo, Donizetti ha realizzato un gol spettacolare dal limite dell'area, con un tiro potente e preciso, ha incrociato la palla a mezza altezza dopo un brillante scambio di passaggi.

Il secondo gol per l'Arconatese è arrivato al 25', che ha concluso un'azione da manuale con Menegazzo, Ronzoni, Chessa e Trenchev, con quest’ultimo che ha concluso l'azione in modo impeccabile, mettendo la palla in rete sul secondo palo.