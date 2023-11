L'Arconatese non sbaglia contro la Casatese e conferma il primo posto in classifica

“Tre punti pesantissimi quelli ottenuti oggi dall’Arconatese a Caronno Pertusella contro la Casatese. Una partita cominciata in salita ma ribaltata con le doti proprie: classe e determinazione.

Ci sono voluti tutti gli ingredienti di una grande impresa per strappare un risultato pieno contro un avversario mai domo e passato in vantaggio per primo con Stefanoni. Poi il primo acuto di Ferrandino su traversone dalla sinistra di Menegazzo con tocco di prima in rete al 12'. Un avversario difficile la Casatese ma con la guida del nostro Allenatore Giovanni Livieri, la squadra ha saputo colpire al momento giusto.

Al 40' Quaggio serve Ronzoni, atterrato in area, è rigore e della trasformazione si incarica proprio Quaggio che non fallisce. Si gioca il secondo tempo con l'Arconatese in controllo della partita, anzi arriva anche il gol del 3 a 1 con ancora Ferrandino che al 32' viene ben servito da Quaggio e di sinistro realizza, mentre nel finale gli ospiti segnano il loro secondo con Seria.”

(Post FB Arconatese)