Arconatese, parla il Direttore Sportivo Enio Colombo: "La ripresa del campionato è stata positiva"

Squadra al lavoro per preparare la partita di domenica dalla Real Calepina. Con il Direttore Sportivo Enio Colombo analizziamo il buon momento dei ragazzi allenati da Mister Giovanni Livieri. “La ripresa del campionato -dice il Direttore- è stata positiva perché abbiamo lavorato bene durante la sosta natalizia. Quel periodo di fermo ci ha permesso di ricaricare le pile, di lavorare forte in allenamento, di disputare anche amichevoli di prestigio come quella storica di Monza, che è servita anche per acquisire un po’ di autostima”.

La ripartenza oroblù con 6 punti tra Seregno e domenica a Pero al Gianni Brera contro la Casatese ci consente di recuperare terreno cominciando bene il 2023 e il girone di ritorno. “Aver vinto a Seregno che poi domenica ha battuto il Villa Valle, dimostra quanto sia complesso questo campionato di D e alla luce di questo risultato, quello colto da noi al Ferruccio acquista ancora maggiore importanza” fa notare il nostro DS.

Non bisogna però abbassare la guardia: “Ci stiamo preparando per la partita in trasferta contro la Calepina, che ricordo all’andata come squadra ben organizzata, che ha già fatto un altro acquisto in attacco in questi giorni, l’ex atalantino Denis.

Sarà una partita difficile, ma siamo consapevoli di questo”. Una mano in più è arrivata dai giovani, grazie all’ottimo mercato condotto in estate: “I 2002 come Robbiati, Medici e Sacchini, che fanno parte della difesa, sono ormai ragazzi giovani anagraficamente ma con esperienza nella categoria. Poi abbiamo altre importanti individualità nei 2003 e 2004, propriamente gli under, con i portieri Cordaro e Colnago e anche questi quando chiamato in causa si è sempre fatto trovare pronto.

Abbiamo ragazzi come Fall, Ientile, in rete domenica contro la Casatese e lo stesso Jacopo Meda, nostro prodotto (nella foto) che si allenano sempre seriamente. Meda con un buon approccio al lavoro sono sicuro che presto ci darà soddisfazioni, è un ragazzo serio, che si impegna molto e vuole crescere. I 2001 come Albini e Minaj li conosciamo da tempo nelle loro qualità”. E a proposito di giovani domani la nostra Juniores allenata da Mister Marco Casalati recupererà la partita con il Gozzano fuori casa.

“La squadra, tranne la gara di Borgosesia ha fatto un filotto importante – evidenzia Enio Colombo- e a parte l’Alcione, può dire ancora la sua. La gara con il Gozzano è una partita spartiacque, perché vincendola può dare la spinta per puntare ai playoff. Siamo contenti del lavoro della Juniores, si è creato un ottimo gruppo e di questo va dato merito allo Staff Tecnico. Siamo altrettanto soddisfatti dell’accordo con l’Aldini, questo è il secondo anno di questa unione in cui vediamo la Dirigenza milanese sempre attenta al progetto con il Direttore Generale Bigioni sempre presente e Mister Cotta altrettanto prodigo di consigli”.

(Post social Arconatese)