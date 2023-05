Arconatese, parla il Direttore Sportivo Enio Colombo:"E’ stato raggiunto un traguardo storico"

Terminata la stagione dell’Arconatese è tempo di bilanci. A parlare il Direttore Sportivo Enio Colombo in un post pubblicato dai gialloblù che pubblichiamo interamente:

“E’ stato raggiunto un traguardo storico con la nostra prima partecipazione ai playoff della D. Un traguardo che è stato il frutto di un lavoro iniziato l’estate scorsa con la costruzione della squadra e proseguito durante tutta la stagione. Un traguardo che ha posto l’Arconatese al livello delle squadre blasonate, importante per la nostra autostima e la concretezza del lavoro compiuto”.

Un traguardo che ci ha visto meritare giornata dopo giornata un playoff che rimane negli annali societari: “Un percorso iniziato da lontano, dagli anni scorsi che ha portato la nostra Arconatese ad essere una realtà consolidata della Serie D. Di questo con il Presidente Onorario Sen. Mario Mantovani, con il Presidente Alfonso Sannino e il Direttore Generale Vittorio Mantovani siamo felici”. I playoff sono però un punto di partenza e non di arrivo: “Anche i giocatori per il loro curriculum beneficiano di soddisfazioni sportive e professionali di questo genere, si sono poi messi in mostra tanti giovani come tradizione perché crediamo sempre nel loro apporto. Ogni anno fa sempre storia a sé ma penso che questo per chi verrà a giocare da noi sarà un bel biglietto da visita, perché approderà in una Società ambiziosa, solida e seria, che lavora sempre bene per ogni campionato. E’ chiaro che noi proveremo sempre ad essere all’avanguardia”.