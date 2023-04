Arconatese, parla il DS Colombo: "Con il Lumezzane partitissima in cui fare risultato"

Domani alle 15 al Battaglia la prima della classe, il Lumezzane, affronterà l’Arconatese in una partita molto importante come sottolinea il Direttore Sportivo Enio Colombo in un post condiviso dalla società sui social: “Una partita importante questa, la prima delle cinque finali che ci aspettano.

Giochiamo contro la capolista, una gara con un fascino in più, con grande appeal per tifosi e addetti ai lavori che arriva dopo il nostro mezzo passo falso di Caronno che ha rappresentato un passo indietro a livello di approccio e di risultato. Perciò a tutti costi dobbiamo fare un risultato positivo”.

“Sappiamo -aggiunge- che giochiamo contro la squadra favorita per vincere il campionato ma dobbiamo fare del nostro meglio perché da qui alla fine occorre racimolare più punti possibili per raggiungere i nostri obiettivi dei playoff per cui lavoriamo da agosto scorso. E’ un qualcosa cui tiene la Società e tutti noi e che dobbiamo ottenere assieme al supporto dei nostri tifosi”.