L'Arconatese riconferma Luigi Filippo Ronzoni

"Luigi Filippo Ronzoni rimarrà con noi anche il prossimo campionato di serie D". Ad annunciarlo il nostro Direttore Generale Vittorio Mantovani. Una riconferma importante per gli equilibri tattici della squadra allenata da Mister Giovanni Livieri. Ronzoni è stato portato l'anno scorso in oroblù dal nostro Direttore Sportivo Enio Colombo e le sue prestazioni in campo hanno convinto ed entusiasmato il nostro Club presieduto da Alfonso Sannino.

Classe 1996, Luigi Filippo Ronzoni ha dimostrato con la nostra maglia le qualità di un centrocampista moderno, capace di giocare in più ruoli. Un tuttocampista con il 'vizio' anche del gol. Tutte qualità tecniche che assieme a quelle umane Luigi è pronto a mettere al servizio di un altro grande campionato per i nostri colori."

(Comunicato Arconatese)