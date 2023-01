Arconatese, Andrea Robbiati tiene i piedi per terra: "Non ci sono mai risultati scontati"

Nell’ultima giornata di campionato, nel turno infrasettimanale, l’Arconatese ha trovato una vittoria fondamentale contro il Real Calepina.

Nel prossimo turno, i gialloblù dovranno affrontare la Varesina e in vista della gara, il difensore Andrea Robbiati, ha voluto analizzare il match, come riportato da un post social dell’Arconatese che riportiamo integralmente:

“I clean sheet -dice il nostro difensore- arriva dal lavoro di tutto la squadra: tutto parte dagli attaccanti che sono i nostri primi difensori, così come quando attacchiamo, anche noi della retroguardia contribuiamo alla manovra secondo la filosofia del nostro Mister Giovanni Livieri”.

“E’ tutta la squadra coinvolta in questo lavoro difensivo -sottolinea Robbiati-: il ‘braccetto’ di difesa l’ho provato a fare qualche volta l’anno scorso e pian piano mi sono ambientato quest’anno per questo nuovo sistema”. In questo girone B, Robbiati e i colleghi della difesa sanno che ogni domenica non mancheranno duelli ricchi di scintille con gli attaccanti avversari: “Non ci sono mai risultati scontati, ogni domenica è una battaglia. Siamo naturalmente contenti di questo avvio del 2023 con 9 punti e 0 gol incassati, dobbiamo proseguire così”.

Domenica la Varesina sarà un avversario da prendere con le molle: “Abbiamo visto che è una squadra molto interessante già nella partita di andata. Anche i loro attaccanti sono molto pericolosi, come Gasparri con cui ho giocato l’anno scorso assieme a Legnano. Lavoriamo per fare un’altra grande gara”.