L'Arconatese smentisce uffiialmente quanto apparso in edicola sul settimanale Settegiorni

Nella giornata di venerdì, 26 novembre, l'Arconatese ha smentito quanto scritto dal settimanale Settegiorni, riguardante alcune ipotetiche dichiarazioni di mister Livieri:

"Il Gs Arconatese 1926 in relazione all'articolo apparso oggi in edicola sul settimanale Settegiorni smentisce categoricamente quanto riportato all'interno di esso dal momento che il nostro Mister Giovanni Livieri non ha mai rilasciato le dichiarazioni a lui arbitrariamente attribuite.

La Società chiede alla testata Settegiorni di rettificare nel prossimo numero quanto pubblicato oggi. In caso di mancata rettifica Mister Livieri si riserva di tutelarsi nelle sedi legali preposte."