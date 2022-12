L'Arconatese ufficializza un nuovo centrocampista

Il GS Arconatese 1926 comunica l’ingaggio di Janis Cavagna, centrocampista classe 1995 proveniente dal Seregno, squadra che milita nel medesimo nostro girone di campionato. Janis, originario di Bergamo, è cresciuto nelle giovanili dell’Atalanta per poi in successivi passaggi della propria carriera in cui ha pure fatto ritorno al Club orobico, vestire le maglie di Trapani, Bassano, Monopoli, Pro Piacenza, Reggio Audace, Villa Valle e Olginatese.

“E’ un giocatore con gran temperamento e qualità -spiega il nostro Direttore Sportivo Enio Colombo- che arriva dopo l’addio di Mira, a rafforzare il nostro centrocampo già ottimo. Un segnale importante il suo acquisto perché dimostra che la nostra Società con il Presidente Alfonso Sannino e il Direttore Generale Vittorio Mantovani desiderano mantenere sempre alta il livello di competitività della formazione allenata da Mister Giovanni Livieri, con una rosa assortita in ogni reparto e all’altezza della categoria che stiamo affrontando”.

(Comunicato Arconatese)