Arconatese on fire: ufficializzato Alessio Quaggio

Alessio Quaggio è un nuovo giocatore dell'Arconatese. L'attaccante del 1999, nella scorsa stagione alla Casatese e con un passato anche al Legnano e alla Vogherese è il primo colpo di mercato per il campionato di serie D 2023/2024. Comincia con una punta il nostro mercato in entrata, un giocatore prontamente assicurato dal nostro Direttore Sportivo Enio Colombo.

Alessio risponde infatti alle caratteristiche di centravanti 'panzer' per sfondare le altrui aree di rigore esplicitamente voluto dal nostro Mister Giovanni Livieri per finalizzare il gioco in rete. L'Arconatese dopo una serie di importanti riconferme avvia così la campagna acquisti subito con un pezzo pregiato per il proprio mosaico tattico con i giocatori che nel ruolo di centravanti sono sempre quelli più ricercati e anche difficili da strappare alla concorrenza sul mercato. Primo obiettivo raggiunto per i nostri colori con un attaccante che ora metterà al servizio dell'Arconatese, il suo straordinario fiuto per il gol e importanti doti agonistiche e caratteriali. Benvenuto Alessio!

Forza Arconatese

(Comunicato Arconatese)