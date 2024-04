L'Arconatese torna alla vittoria in casa del Tritium: il match finisce 0 a 1

“Torna alla vittoria l’Arconatese e lo fa con merito, dopo una gara che li ha visti protagonisti a Trezzo sull'Adda contro il Tritium, con grande dedizione, applicazione tattica e generosità agonistica. Ingredienti fondamentali per la squadra di Mister Giovanni Livieri, perchè non era affatto semplice questa trasferta contro una squadra impegnata nella lotta per la salvezza, che ha onorato il suo incontro fino all'ultimo. Gli Oroblù sono stati però impeccabili da Lionetti in porta, a Capitan Luoni, sempre elegante nelle chiusure e determinato a guidare la difesa, a Lleshaj, onnipresente e autore dell'assist, che ha permesso a Messina di andare in gol al 13' del primo tempo.

Una gara affrontata con grande concentrazione e spirito di sacrificio, i chilometri di Quaggio, che ha preso anche una traversa con un grande tiro al 30' sempre del primo tempo, non si contano, così come è stata molto matura la prova dei nostri giovani Sorgente, Ientile e Basani, al pari di chi è poi subentrato dalla panchina a gara in corso.

Tre punti fondamentali per il morale e la classifica in una partita giocata con la giusta convinzione nei propri mezzi, che hanno portato la squadra fin qui a competere in alto, dove meritiamo di lottare fino all'ultimo di questo campionato di Serie D.”

(Post social Arconatese)