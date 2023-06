Tutto quello che c'è da sapere per assistere al match Club Milano-Godigese

Il Club comunica che la gara di Domenica, valida per la semifinale di ritorno degli spareggi nazionali contro la Godigese Calcio, è organizzata dalla LND. Pertanto le emittenti televisive che vorranno effettuare la diretta dovranno essere autorizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti, come da comunicato n.353 del 22 maggio 2023 pubblicato sul sito ww.lnd.it

Non saranno concessi accrediti sportivi, oltre a quelli previsti per la società ospite come da accordo tra le società.

Resta valido l’ingresso gratuito per gli atleti di Club Milano in divisa di rappresentanza.

(Comunicato Club Milano)