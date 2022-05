L'Aurora CMC Uboldese schianta 4 a 1 il Gallarate

Nel recupero della ventesima giornata del campionato di Promozione Girone A, l’Aurora CMC Uboldese si salva e fa retrocedere il Gallarate con un netto 4 a 1.

A decidere il match è stata l’incredibile partita di Maugeri che ha segnato 4 reti diventando il capocannoniere del campionato. Inutile per gli ospiti la rete di Calizzi che ha solo reso meno amaro il risultato.

Cas e Valle Olona grazie a questo risultato e al pari interno del Cassano, si sono affrontate in un match senza valore in ottica Play Out.