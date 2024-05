Amichevole in Australia | Video Gol Roma-Milan 5-2

Nell'amichevole in Australia il Milan cade contro la Roma, in una partita spettacolare che ha visto i ragazzi di De Rossi vincere con il risultato di 5-2.

I giallorossi vanno in vantaggio al 27’ con Baldanzi, che su un filtrante di Dybala infila la palla in porta con il mancino, con un intervento non irresistibile di Sportiello.

I rossoneri trovano il pari al 37’ con un eurogol di Theo Hernandez, che riceve da Adli e da fuori area colpisce al volo con un autentico missile.

La Roma torna in vantaggio poco prima dell’intervallo con Abraham, che su cross di Angelino si stacca bene dalla marcatura e buca Sportiello.

Al 54' arriva anche la rete del 3 a 1 con Angelino, che calcia della sinistra e grazie a una deviazione di Tomori, batte Lapo Nava.

Passa un minuto e Okafor accorcia le distanze: azione personale di Jimenez che appoggia per Okafor, bravo a mettere in porta.

I giallorossi dilagano al 57’ con Dybala, con un bel tiro a giro dal limite dell'area e al 77’ con Azmoun, con un bel tiro dalla distanza che bacia il palo.

A breve gli highlights del match.