Milan, c'è il Barcellona sulle tracce di Kessie

Su Franck Kessie, centrocampista del Milan, ci sarebbe l'interesse concreto del Barcellona. Kessie, il cui contratto andrà in scadenza il prossimo 30 giugno, difficilmente prolungherà il proprio matrimonio con i rossoneri ed è ormai pronto a intraprendere nuove avventure. Le elevate richieste economiche dell'ivoriano (oltre 7 milioni di euro annui) sono state infatti ritenute eccessive dal club, pronto a lasciar partire a parametro zero il giocatore al termine della stagione. Una notizia che ha mandato su tutte le furie i tifosi che temono un nuovo caso Donnarumma.

Kessie, addio al Milan

Tra le società ad aver messo nel mirino il centrocampista classe 1996 ci sarebbe anche il Barcellona, chiamato a rifondare la squadra dopo l'addio di Messi nella scorsa estate e il ritiro di Aguero per problemi cardiaci. I blaugrana, al momento soltanto quinti in Liga e già eliminati dalla Champions League, vorrebbero infatti assicurarsi le prestazioni di Kessie a parametro zero in vista della prossima stagione, con le parti che, a quanto trapela, avrebbero trovato già un accordo di massima.

Il Barça, per convincere il giocatore ad approdare in Spagna, avrebbe messo sul piatto un contratto quinquiennale da otto milioni di euro a stagione più bonus. Una ricca offerta che potrebbe permettere ai catalani di superare la concorrenza di Paris Saint-Germain e Tottenham, formazioni anch'esse interessate all'ex centrocampista dell'Atalanta.