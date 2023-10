Nicolò Barella risponde alle accuse di scommesse: "Passerò alle vie legali"

Nicolò Barella ha reagito con fermezza alle affermazioni che lo coinvolgerebbero in un caso di scommesse. Negli ultimi giorni, infatti, Maurizio Petra, zio dell'ex calciatore nerazzurro Antonio Esposito e fonte di Fabrizio Corona, in un'intervista pubblicata su La Verità, ha menzionato il centrocampista, secondo lui coinvolto in questo scandalo.

L’ex Cagliari ha utilizzato i suoi canali social per rispondere: “Da un giornale che si chiama La Verità ci si aspetterebbe più serietà. L'unica VERITÀ è che siete dei pagliacci."

Barella ha anche condiviso un'altra storia in cui ha espresso la sua determinazione a difendere il suo nome e la sua reputazione. Ha dichiarato: "Sono stato zitto per troppo tempo, nonostante tutto quello che ho letto sul mio conto. Non mi sono mai piaciuti i giochi d'azzardo, figuriamoci le scommesse (per lo più sul mio lavoro). L'unica cosa che mi interessa è tutelare le mie figlie e la mia famiglia da questa mer... Per questo da oggi passerò alle vie legali."