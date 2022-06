Bergomi si racconta nel format Careers: "L’Inter? È la mia seconda pelle"

Protagonista della terza puntata del format di Inter TV “Careers” è stato Bergomi, una delle leggende del club che si è così potuto raccontare attraverso foto e video più significativi della sua carriera.

Ne pubblichiamo un brevissimo estratto preso dal sito ufficiale dell’Inter:

L’Inter? È la mia seconda pelle, mi ha dato tutto, mi ha fatto diventare uomo. Ho dato tutto per l’Inter, ho giocato solo per questa squadra perché quando ho smesso di giocare stavo bene e gli devo tutto. Mi piace pensare al senso di appartenenza e al nostro DNA, che è diverso da tutti gli altri, questa cosa me la sento dentro. Se chiudo gli occhi penso alla prima volta che a 13 anni e mezzo, il magazziniere dell’Inter mi ha dato le maglie della vecchia Inter, quelle pesanti di lana, io ho ancora quella maglia, è un ricordo bellissimo e da lì parte tutta la storia.