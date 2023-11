Davanti a Beppe Bergomi, la Giana Erminio fa poker contro il Virtus Verona

Prima vittoria in campionato davanti al pubblico di casa e davanti a un ospite speciale. Oggi in tribuna allo Stadio Città di Gorgonzola per la 13ª giornata Giana Erminio-Virtus Verona Beppe Bergomi! Perché? "Perché il calcio è bello in ogni categoria, ma anche perché sono il cugino del mister... sì, Andrea è mio cugino".



Zacchi tra i pali e difesa a 3 composta da Previtali, Ferrante e Minotti; a centrocampo Pinto e Marotta, affiancati da Caferri a destra e Messaggi a sinistra; Franzoni e Fumagalli arretrati, dietro la punta Fall. Si parte e al 1’ prova l’inserimento dalla destra Fall, che da posizione defilata va alla conclusione sul primo palo, facile per Sibi.



Al 7’ Giana vicinissima al gol: Messaggi dalla sinistra crossa con un rasoterra, palla respinta, riaggancia Franzoni e mette in mezzo per Marotta, che nello stretto conclude addosso a Sibi. Al 13’ Gomez aggancia di testa un cross dalla sinistra e conclude centrale, Zacchi c’è. Sul rinvio Messaggi porta palla sulla fascia sinistra e serve Fumagalli in corsa, che da posizione defilata va alla conclusione sul primo palo, ma Sibi non si lascia sorprendere.



Al 20’ la Giana sblocca il risultato con Messaggi, che aggancia il traversone di Franzoni, si accentra e dai 25 metri lascia partire un siluro che si insinua a fil di palo, battendo Sibi con il suo primo gol in campionato, il secondo stagionale. Al 21’ reagisce la Virtus con Gomez, che corre sulla sinistra e serve Demirovic, il quale con un destro dal limite manda fuori di poco.



Al 29’ rosso diretto a Gomez, che con la palla lontana assesta un colpo a Marotta: Virtus Verona in dieci uomini. Al 34’ raddoppio della Giana: Marotta serva Franzoni in profondità, il quale conclude con un pallonetto che si stampa sulla traversa, sul rimpallo è più lesto di tutti Fall, che in scivolata insacca il suo quinto gol in campionato.



Al 38’ tris di Messaggi e doppietta personale per il numero 21 biancazzurro, che scende sulla fascia sinistra, si accentra e conclude dal limite dell’area alle spalle di Sibi. Al 42’ Giana sempre in avanti, Caferri dalla destra crossa in mezzo, Franzoni aggancia di prima intenzione e conclude, alta.



Alla ripresa, mister Fresco effettua un doppio cambio, inserendo Danti e Menato al posto di Demirovic e Metlika. Al 6’ palla a Pinto, che prova la conclusione dai 25 metri, palla fuori di poco alla destra di Sibi.



All’11’ poker della Giana con la doppietta di Fall, che aggancia il passaggio di Fumagalli, il quale al centro dell’area preferisce servire il numero 17 biancazzurro, che conclude con un pallonetto che Sibi tocca, ma non riesce a deviarne la traiettoria.



Al 13’ primo cambio per la Giana, che inserisce Boafo al posto di Messaggi e 2’ più tardi è Verde a prendere il posto di Fall. Al 20’ doppio cambio per la Giana: Piazza per Ferrante e Ballabio per Pinto. Al 24’ gli ospiti sostituiscono Zarpellon con Mehic e Casarotto con Manfrin.



Al 26’ angolo per la Virtus, cross in mezzo, ma Zacchi esce coi pugni ad allontanare. Al 30’ altro cambio per la Giana: Perna per Fumagalli. Al 31’ cambio anche per gli ospiti, con Ntube che rileva Ruggero.



Al 40’ punizione per la Giana sulla trequarti, Marotta appoggia a Ballabio, che da fuori area prova la conclusione diretta in porta, fuori di poco. Al 45’ Franzoni porta palla sulla destra e serve Previtali, che si accentra e va alla conclusione, Sibi para in due tempi.



(Comunicato Giana)



GIANA ERMINIO-VIRTUS VERONA 4-0



Giana Erminio (3-4-2-1): Zacchi, Previtali, Ferrante (Piazza 20’ st), Minotti, Caferri, Pinto (Ballabio 20’ st), Marotta, Messaggi (Boafo 13’ st), Franzoni, Fumagalli (Perna 30’ st), Fall (Verde 15’ st). A disp: Pirola, Magni, Francolini, Corno, Barzotti. Allenatore: Andrea Chiappella



Virtus Verona (4-3-1-2): Sibi, Daffara, Ruggero (Ntube 31’ st), Cabianca, Faedo, Metlika (Menato 1’ st), Toffanini, Zarpellon (Mehic 24’ st), Demirovic (Danti 1’ st), Casarotto (Manfrin 24’ st), Gomez. A disp: Zecchin, Voltan, Mazzolo, Begheldo, Zigoni, Ceter, Lodovici. Allenatore: Luigi Fresco



Direttore di gara: Gioele Iacobellis di Pisa. Assistenti: Giampaolo Jorgji di Albano Laziale e Cristian Robilotta di Sala Consilina. Quarto ufficiale: Lorenzo Massari di Torino



Marcatori: Messaggi 20’ e 38’ pt, Fall 34’ pt e 11’ st



Recupero: 2’ pt, 3’ st



Angoli: 3-4



Ammoniti: Messaggi 6’ pt, Metlika 25’ pt, Pinto 15’ st, Caferri 18’ st



: Gomez 29’ pt