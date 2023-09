Boem diventa Official Partner di AC Milan

"AC Milan e BOEM, la Bibita Hard Seltzer 100% italiana nata dal lavoro di squadra di Fedez, Lazza e Leonardo Maria Del Vecchio, sono lieti di annunciare una nuova partnership, che vede la nuova bevanda ready to drink diventare Official Hard Seltzer dei rossoneri a partire dal 23 settembre in occasione del match contro l'Hellas Verona.

La nuova partnership tra i due brand segna un importante connubio tra l'eccellenza italiana nel mondo del beverage e quello dello sport ed è la prima collaborazione con un club di calcio per BOEM, che si lega ai rossoneri con l'obiettivo di continuare il proprio percorso di promozione del "Made in Italy" attraverso la produzione di bibite hard seltzer di altissima qualità.

AC Milan e BOEM intraprendono dunque un nuovo percorso fianco a fianco che si estende oltre il campo e vuole sfruttare le qualità e i valori dei due brand per ingaggiare un pubblico giovane attraverso una serie di iniziative, tra cui delle campagne social con la partecipazione di Fedez e Lazza, a cui si uniranno i giocatori dell'AC Milan, per celebrare questa collaborazione.

Per il Milan, questa nuova partnership si inserisce all'interno di un percorso di crescita del brand rossonero, sempre attento ad intercettare nuovi trend e le nuove generazioni.

Maikel Oettle, Commercial Director di AC Milan, ha commentato: "Siamo lieti di dare il benvenuto a BOEM all'interno della nostra famiglia di partner. Con questa partnership leghiamo la ricca tradizione e l'influenza globale di AC Milan con lo spirito innovativo di BOEM. È una partnership dal grande potenziale e siamo entusiasti di cominciare questo percorso assieme".

Fedez ha detto: "Siamo molto emozionati di questa prima e importantissima partnership, essere al fianco del Milan, una squadra ricca di storia e di successi con un seguito appassionato in tutto il mondo è per noi motivo di grande orgoglio".

Lazza ha aggiunto: "Il Milan è da sempre la mia squadra del cuore, non appena si presenta la possibilità corro allo stadio per godermi le partite dal vivo e tifare rossonero. Non potrei quindi essere più felice di vedere la nostra bibita accanto al mio amato Milan".

Leonardo Maria Del Vecchio ha commentato: "Sono molto felice che il marchio BOEM, lanciato solo pochi mesi fa, venga associato da adesso in poi ad una realtà storica e prestigiosa come quella dell'AC Milan. È una partnership che mi rende orgoglioso".

Introdotta nel mercato italiano lo scorso giugno, BOEM Hard Seltzer è una bevanda al gusto di zenzero semplice e naturale, con un basso contenuto alcolico e tasso calorico, venduto in lattina in alluminio, materiale riciclabile al 100%. Rappresenta una nuova categoria di bevande fun and flexible realizzata con una complessa miscela di aromi naturali in armonia con una base etilica neutra e seltz, per rispondere ad una generazione di consumatori sempre più sensibili al benessere psico-fisico che condividono i valori di passione per lo sport e gusto per la sfida del club rossonero."

(Comunicato Milan)