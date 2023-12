Coppa Italia, il Bologna nei tempi supplementari ribalta l'ottavo di finale ed elimina ufficialmente l’Inter

Questa sera, mercoledì 20 dicembre, allo stadio Giuseppe Meazza di Milano è andato in scena il quarto match degli ottavi di finale di Coppa Italia, nel corso del quale l’Inter – in campo con un leggero turnover - ha sfidato la sorpresa assoluta di questa prima parte di Campionato: il Bologna di mister Thiago Motta.



Dopo un primo tempo conclusosi sullo 0-0 nonostante un’occasione di Davide Frattesi che, dopo un cross di Carlos Augusto, tira a centro area ma trova pronto con i guantoni il portiere avversario Ravaglia, la seconda frazione di gara prende il via senza alcun cambio da entrambe le parti.



Nei primi minuti del secondo tempo, in seguito a un errore dell’ex della partita, Arnautovic, anche il capitano dei nerazzurri Lautaro Martinez spreca l’occasione di portare avanti la propria squadra segnando il gol dell’1-0. Intorno al 65’, infatti, l’arbitro La Penna concede un rigore all’Inter a causa di un fallo di mano di Corazza, Ravaglia intuisce però l’angolo verso il quale avrebbe tirato l’argentino, respinge il tiro di Lautaro e salva ancora una volta i suoi lasciando invariato il risultato.



Entrambe le squadre sfiorano poi di nuovo il gol, con Carlos Augusto e Dimarco da una parte e con Lykogiannis dall’altra. Ma le occasioni non bastano e le due formazioni sono costrette a giocare anche i tempi supplementari.



Dopo soli due minuti dall’inizio la squadra di Thiago Motta cede e finalmente Carlos Augusto, con un colpo di testa, manda in rete la palla partita dal calcio d’angolo battuto da Dimarco. Al 112’ il tacco volante di Zirkzee sullo sviluppo di un calcio d’angolo diventa un perfetto assist per Beukema che segna l’1-1 e riporta in gara il suo Bologna. Meno di cinque minuti dopo la partita viene ribaltata completamente da un gol di Ndoye che, partito sempre grazie a un assist dello stesso Zirkzee, beffa Audero, segna il gol dell’1-2 ed elimina ufficialmente dalla Coppa Italia i nerazzurri, vincitori delle ultime due edizioni della competizione