Il bomber Mario Chessa rinnova con l'Arconatese

Il Presidente Alfonso Sannino con il Direttore Generale Vittorio Mantovani e il Direttore Sportivo Enio Colombo ha il piacere di annunciare la riconferma con la nostra maglia del bomber Mario Chessa. L'attaccante classe 1993 assicurerà dunque i suoi gol anche per il prossimo campionato di Serie D.

Una riconferma importantissima per la nostra punta di diamante a conferma dell'impegno della nostra Società per allestire una squadra ancora competitiva ad alti livelli, dopo gli ottimi risultati dello scorso torneo con la prima storica partecipazione ai playoff della squadra allenata da Mister Giovanni Livieri.

Super Mario Chessa, universalmente riconosciuto dagli addetti ai lavori e dai tifosi giocatore di grande tecnica con straordinario fiuto del gol, sarà un'arma in più per i nostri colori anche per la prossima stagione di Serie D. Beniamino della nostra tifoseria, siamo pronti con lui ad esultare ancora per tanti suoi gol in maglia oroblù!

(Comunicato Arconatese)