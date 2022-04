Sven Botman sempre più verso il Milan: "Se le cose vanno come previsto andrò via"

Si continua a parlare di calciomercato in casa Milan, dopo essere infatti stato molto vicino a gennaio, Sven Botman, difensore centrale olandese del Lille, è molto vicino ai rossoneri.

In un’intervista pubblicata oggi dall’Equipe il classe 2000 ha dichiarato:

"Vedremo. Se le cose vanno come previsto, allora sì. Prima di tutto però ho intenzione di finire al meglio la stagione: il club se lo merita. Dopodiché vedremo, non ho deciso nulla.

A gennaio ho accettato la situazione. C’erano opportunità per andare ma avevamo la Champions League da giocare, la mia prima, ed eravamo in una buona posizione in Ligue 1. Penso che queste offerte arriveranno di nuovo”.