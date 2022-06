Massimo Brambati parla del mercato dell'Inter: "So di una plusvalenza vicino ai 70-80"

Si continua a parlare di mercato in casa Inter, sono infatti giorni caldissimi per il mercato della squadra di Zhang, che potrebbe chiudere un acquisto importante come quello di Dybala.

L'ex calciatore e procuratore Massimo Brambati ha commentato così la situazione a TMW Radio, durante la trasmissione Maracanà:

"Le buone intenzioni di Marotta ci sono, ma si dovrà fare i conti anche con le partenze. Ad arrivi importanti si affiancheranno cessioni non di secondo piano. Non so se partiranno Lautaro, Skriniar o Bastoni, ma sono sicuro che l'Inter può fare mercato in entrata facendo al contempo uscire qualcosa. So di una plusvalenza vicino ai 70-80 milioni.”