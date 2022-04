Massimo Brambati parla del match Juventus-Inter: "I neroazzurri sono i favoriti"

A TMW Radio, ha parlato del big match Juventus-Inter Massimo Brambati, procuratore ex calciatore, tra le altre, di Torino, Empoli, Palermo e Bari:

“Quando l'Inter andava bene, i paragoni con Conte si facevano. Adesso invece no. Inzaghi poteva andare a +10 dal Milan ma ora è a -6. Non so come ha fatto a perdere tutti questi punti con questi giocatori.

Si diceva che Dzeko era ancora meglio di Lukaku, che Calhanoglu era una grande operazione. Per me questa deve essere la giornata dell'Inter, la ritengo ancora la favorita. E' mancato il guizzo dell'allenatore, più che della squadra. Con Conte avrebbe già vinto il campionato".

Nel frattempo i neroazzurri, in vista della sfida allo Juventus Stadium, si sono ritrovati oggi al Centro Sportivo Suning per proseguire la preparazione.