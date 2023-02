Una squadra di calcio della Macedonia si chiamerà Brera

In Macedonia del Nord ci sarà una squadra di calcio della massima divisione che si chiamerà Brera. Almeno secondo le intenzioni della dirigenza del Brera Football Club, secondo cui questo sarà "il primo passo per esportare il brand su scala internazionale". In dettaglio, Brera Holdings (società quotata al Nasdaq che sviluppa a livello mondiale il brand) ha firmato una lettera d'intenti vincolante per acquisire la squadra di calcio Akademija Pandev, che milita nel campionato di prima divisione macedone. Il Brera gioca le partite casalinghe all'Arena Civica di Milano e milita attualmente in seconda categoria dilettantistica.

La compagine macedone, quando verrà finalizzato l'acquisto, verrà ribattezzata Brera. L'Akademija, nel 2022/2023, ha partecipato ai preliminari dell'Uefa League, e l'obiettivo è quello di consolidare questa esperienza, anche se va detto che, nel campionato in corso, la squadra è attualmente al nono (e quartultimo) posto in classifica.

L'Akademija è stata fondata nel 2010 (ed è attualmente presieduta) da Goran Pandev, vecchia conoscenza del calcio italiano, avendo militato tra l'altro nella Lazio, nell'Inter, nel Napoli e nel Genoa, vincendo anche il "Triplete" coi nerazzurri. Pandev, attualmente, è anche membro indipendente del consiglio d'amministrazione di Brera Holdings. "Siamo particolarmente soddisfatti di poter consolidare la nostra collaborazione con Goran Pandev e con il club da lui fondato nel 2010 portando il marchio Brera Fc in Macedonia", ha dichiarato Alessandro Aleotti, Chief Strategy Officer di Brera Holdings e fondatore del Brera Fc a Milano oltre vent'anni fa.