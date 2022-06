Il Bresso Calcio ha un nuovo direttore sportivo

Novità in casa Bresso, dopo un campionato non molto positivo, la società sta cercando di costruire una rosa pronta per la stagione 2022/2023.

Per questo motivo una delle prime ufficialità è il direttore tecnico della Prima Squadra e della Juniores.

Il comunicato del club sui propri social:

La Bresso Calcio comunica che il nuovo direttore sportivo della Prima Squadra e della Juniores Regionale Fascia A é Luigi Lamantea.