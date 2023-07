Dopo 9 stagioni Marcelo Brozovic lascia l'Inter per l'Al Nassr

È ufficiale, Marcelo Brozovic, dopo ben 9 stagioni trascorse nell'Inter, si trasferisce all'Al Nassr. Il centrocampista croato abbandona il campionato italiano per approdare nella lega saudita, segnando così la fine di un lungo e fruttuoso capitolo con la maglia nerazzurra. L'accordo tra i club è stato raggiunto sulla base di un trasferimento dal valore di 18 milioni di euro. A rendere nota la notizia è stato l'Al Nassr attraverso un tweet pubblicato sui propri canali social.

La decisione di lasciare l'Inter dopo così tanto tempo è stata presa congiuntamente tra il giocatore e il club, nell'ottica di un'opportunità professionale che si è presentata come una scelta allettante per tutte le parti coinvolte.

La partenza di Brozovic apre nuove opportunità e spazi per il rinnovamento della rosa nerazzurra.

#AlNassr has officially signed with the Croatian Star Marcelo Brozovi? ??



We wish him good luck with our stars ?#Brozovi?IsYellow ? pic.twitter.com/rWf0vNEcHt