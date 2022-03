Ufficiale, Marcelo Brozovic rinnova con l'Inter

Dopo un lungo periodo di riflessione e incontri, l'Inter comunica ufficialmente il rinnovo di Marcelo Brozovic fino al 30 giugno 2026.

Il comunicato del club:

FC Internazionale Milano comunica di aver raggiunto un accordo per il prolungamento di contratto del giocatore Marcelo Brozovic: il centrocampista classe 1992 sarà nerazzurro fino al 30 giugno 2026.

Lo stesso giocatore, dopo la firma, ha dichiarato:

“Sono davvero molto contento di aver prolungato il mio contratto con l’Inter. Volevo fortemente questo rinnovo e la Società lo sapeva. Non ho mai voluto parlare con nessun’altra squadra per rispetto dell’Inter e dei suoi tifosi. Ringrazio la Società e ripeto, oggi sono davvero contento. Ho sempre detto ai miei agenti che non avrei voluto parlare con nessun altro Club a meno che l’Inter mi avesse detto che non avrebbe voluto rinnovarmi il contratto”.