Una brutta Virtus Binasco cade in casa contro la Vergiatese

Nella 23esima giornata del campionato di Eccellenza Girone A, la Virtus Binasco non riesce nell’impresa di fare punti tra le mura amiche contro la Vergiatese.

Il primo tempo è equilibrato, entrambe le squadre non creano molte occasioni, tanto che il match si sblocca in favore degli ospiti al 21’, quando Quartesan si procura un rigore. Sul dischetto si presenta Moretti che non sbaglia.

I granata provano ad arrotondare e vanno vicini alla rete con Garcia ma la difesa è brava a salvare in extremis sulla linea.

Il definitivo 0 a 2 arriva al 75’ e porta nuovamente la sigla di Moretti che può festeggiare la doppietta e i tre punti.

I padroni di casa non sono mai riusciti a rendersi pericolosi tanto che non ci sono da segnalare tiri in porta e dovranno cercare di rifarsi nei prossimi match per uscire dalla zona calda della classifica.