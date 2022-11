Brutto stop del Club Milano contro la Virtus Binasco

Squadra in casa

Squadra in casa Club Milano

Altro stop per il Club Milano che nella tredicesima giornata del campionato di Eccellenza Girone A, non va oltre il 2 a 2 contro la Virtus Binasco.

La gara si sblocca in favore dei padroni di casa al minuto 13 quando Pelle allarga per Carnevale che pennella un bellissimo cross dalla destra su cui Sorrenti sovrasta tutti e infila il portiere avversario.

La Virtus Binasco però non ci sta e firma subito la rete dell’1 a 1 al 30’ con Damo, che batte Monzani dai sedici metri al termine di bellissima azione.

Dopo alcune occasioni per entrambe le squadre, sono i rossoblù ad andare in vantaggio all’80 con Damo che calcia direttamente in porta una punizione sorprendendo la difesa di casa, complice una deviazione di Pelle.

Nel maxi recupero concesso per infortunio occorso al guardalinee, per precisione al 101esimo, Pelle pareggia i conti con un diagonale preciso.

IL TABELLINO

Club Milano-Virtus Binasco 2-2 (1-1)

Club Milano: Monzani, Carnevale (37’ st Tota), Saronni (26’ st Panzani), Costa, Di Maggio, Diouck, Cominetti (35’ st Arioli), Cuoco, Sorrenti (35’ st Locati), Pelle, Natale (37’ st Priori). A disposizione: Sabeddu, Benatti, Lo Monaco, Minelli. Allenatore: Scavo.

Virtus Binasco: Picone, Calvio (49’ st Alberizzi), Rizzo, Caldarone, Italiano, Chiaromonte, Robbieti, Castelli, Modoni (22’ st Cavallotti), Damo, Dell Era (22’ st Grossi). A disposizione: Tabaglio, De Stefanis, Mormino, Volta, Carenini, Leone. Allenatore: Imbriaco.

Arbitro: Gambirasio di Bergamo (Cogrossi di Cremona e Calabrese di Busto Arsizio).

Marcatori: pt: 13’ Sorrenti (C), 30’ Damo (V); st: 35’ st Damo (V), 51’ Pelle (C).

Note: giornata serena, campo sintetico in ottime condizioni, spettatori 300 circa. Ammoniti: Italiano (V), Damo (V), Calvio (V), Castelli (V), Chiaromonte (V), Panzani (C). Angoli: 7-1; Recupero: 2’+9′.