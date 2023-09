Buona la prima per la Giana Erminio: finisce 1 a 2 contro la Pro Patria (VIDEO)

Esordio allo Speroni di Busto Arsizio contro la Pro Patria per i ragazzi di mister Andrea Chiappella, che aprono il campionato con una bella vittoria che porta la firma di Fumagalli e Fall, con i primi 3 punti di questo campionato Serie C 2023/24.

Per la prima gara ufficiale della stagione 2023/24 mister Chiappella schiera Zacchi tra i pali, con Ferrante al centro della difesa, affiancato da Previtali a destra e Minotti a sinistra; regia di centrocampo affidata a Marotta, con Franzoni alla sua destra e capitan Pinto a sinistra, mentre sulle fasce sono occupate da Lamesta e Groppelli; in attacco Fumagalli e Verde. Si parte e al 2’ la Pro Patria guadagna un calcio d’angolo dai 25 metri sulla sinistra: Mallamo serve con un traversone un compagno sull’altro lato del campo, tiro cross, fuori.

Al 5’ primo corner del match in favore della Giana, Pinto dalla bandierina calcia largo per Lamesta che prova a rimettere in mezzo con un cross, ma dopo un batti e ribatti la palla si spegne sul fondo. Giana in avanti con Groppelli, servito da Fumagalli, la difesa dei padroni di casa faticosamente allontana. All’11’ Verde serve una palla al bacio per Fumagalli, che si invola verso la porta ma Rovida esce a valanga e per un nonnulla gli soffia il pallone, allontanandolo.

Al 20’ punizione sulla trequarti per la Pro Patria, Piran crossa in mezzo, Castelli di prima con un colpo di tacco prova la giocata verso la porta, palla alta sopra la traversa. Al 23’ punizione centrale per la Giana dai 25 metri: Fumagalli con un tiro teso buca la difesa di casa e infila la palla all’angolino basso alla sinistra di Rovida, portando in vantaggio la Giana e andando a segnare la sua prima rete tra i professionisti. La Giana alza sensibilmente il pressing e i successivi 10’ si giocano stabilmente nell’area dei padroni di casa, che cercano di difendersi alla meglio.

Al 37’ la Pro Patria prova ad impostare, ma la retroguardia della Giana gestisce senza patemi. Al 46’ Nicco su punizione da centrocampo prova a sorprendere Zacchi, fuori dai pali e lo costringe a smanacciare in angolo, il primo per i padroni di casa: il cross di Stanzani che arriva in area viene agganciato male da Moretti e spazzato in fallo laterale.

Nessun cambio nelle due formazioni al rientro in campo dopo l’intervallo. Si riparte e al 1’ la Pro Patria guadagna un calcio di punizione dai 25 metri sulla sinistra, cross in area ribattuto, Piran riaggancia e conclude verso la porta, Zacchi sfiora con una mano ed è angolo per i padroni di casa, ma la palla attraversa tutta l’area senza trovare un giocatore che se ne impossessi. La Pro Patria è rientrata in campo con un altro piglio e una cattiveria agonistica più spiccata e al 5’ Castelli aggancia un cross dalla destra e conclude di testa, ma alto sopra la traversa.

Al 9’ angolo per la Pro Patria, largo per Piran che di contro balzo conclude verso la rete e Zacchi d’istinto si rende protagonista di una bellissima parata, in angolo: sul cross dalla bandierina, Stanzani con una girata aggancia e scaraventa in rete, pareggiando i conti. Al 16’ primo cambio del match per la Pro Patria: Citterio al posto di Marano. Al 20’ angolo per la Giana, ma prima c’è un cambio per la Giana: Fall al posto di Verde; dalla bandierina Lamesta calcia in area, batti e ribatti finchè Rovida in tuffo riesce a far sua la sfera. Al 21’ Pro Patria in avanti, palla a Citterio, che conclude da distanza ravvicinata, ma Zacchi gli fa scudo in uscita e respinge con un’altra bella parata.

Al 22’ Lamesta vince un contrasto a centrocampo e lancia Fall, che sfreccia sulla corsia di sinistra e arriva sino al vertice dell’area piccola, dove aggira Rovida e non sbaglia la conclusione, riportando in vantaggio la Giana, anche lui, con il suo primo gol tra i professionisti, dopo soli 2’ dal suo ingresso in campo. Al 26’ mister Chiappella inserisce Ballabio per Pinto, mentre mister Colombo inserisce Renault per Piran, Parker per Castelli e Pitou per Nicco. Al 37’ Ferrante salva tutto in scivolata sulla conclusione da distanza ravvicinata di Parker; sul cross in area dalla bandierina, Moretti di testa conclude di poco alto. Al 42’ ultimo cambio per la Pro Patria: Zanaboni al posto di Lombardoni.

Al 43’ proprio Zanaboni aggancia il cross da angolo e conclude, ma è troppo debole per impensierire Zacchi. Al 43’ Piazza prende il posto di Lamesta e Barzotti di Fumagalli, tra le fila della Giana. Al 50’ angolo per la Giana, Ballabio dalla bandierina calcia largo per Franzoni che gli rende il pallone e lui conclude con un rasoterra sul primo palo, ma Rovida c’è. Al 51’ punizione per la Pro Patria, palla verso la porta, ma Zacchi in elevazione blocca prima di tutti.

(Comunicato Giana Erminio)

