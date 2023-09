Inter Primavera, a Cagliari finisce 1 a 1

Allo stadio “Domus Arena” di Cagliari, la formazione Primavera dell’Inter non va oltre l’uno pari contro i padroni di casa. In vantaggio nel primo tempo con Di Maggio, i nerazzurri si fanno raggiungere in superiorità numerica nella ripresa da Carboni su calcio di rigore.

Buon avvio di gara dell’Inter che in più occasioni sfiora il vantaggio costringendo il Cagliari sulla difensiva. Alla mezz’ora arriva il gol del meritato vantaggio: assist splendido di Stankovic che da centrocampo pesca Di Maggio, l’esterno nerazzurro controlla bene e batte Iliev. La seconda frazione di gioco si apre con l’espulsione rimediata da Baldé per fallo su Aidoo. Il Cagliari è costretto a giocare in un uomo in meno, ma al minuto 62’ la partita prende una nuova svolta: Vinciguerra entra in area e viene atterrato ingenuamente da Stante. Senza alcun dubbio l’arbitro indica il calcio di rigore che Carboni trasforma con freddezza. La formazione di Christian Chivu prova a reagire e alla mezz’ora va vicinissima al gol con Spinaccè che però centra il palo. I nerazzurri si fanno vedere in zona offensiva con qualche timido tiro dalla distanza, ma sul finire della partita si spengono le speranza con l’espulsione di Stankovic per gesto di reazione su Conti.

Decisamente contrariato il tecnico Christian Chivu che ora potrà approfittare della pausa per le nazionali per migliorare il gioco dei suoi ragazzi. L’Inter Primavera tornerà in campo sabato 16 settembre alle ore 13 contro la Fiorentina al “Konami Training Center”.

IL TABELLINO

CAGLIARI-INTER 1-1

CAGLIARI (4-3-3): Iliev; Arba (Cogoni 77'), Pintus, Catena, Idrissi; Sulev (Caddeo 71'), Carboni (Conti 77'), Baldé; Konaté (Casali 51'), Mutandwa, Vinciguerra. A disposizione: Renna, Wodzicki, Pulina, Achour, Deriu, Malfitano, Franke. Allenatore: Pisacane.

INTER (4-3-3): Calligaris; Cocchi, Mayé (Guercio 57'), Stante, Aidoo (Berenbruch 79'); Di Maggio (Mosconi 71'), Stankovic, Akinsanmiro; Quieto (Vedovati 71'), Sarr (Owusu 46'), Spinaccè. A disposizione: Raimondi, Motta, Ricordi, Miconi, Mazzola, Zanchetta. Allenatore: Chivu.

ARBITRO: Domenico Leone (sez. Barletta).

ASSISTENTI: D'Ascanio di Roma 2; Fratello di Latina.

RETI: 62' rig. Carboni - 32’ Di Maggio.

AMMONITI: Baldé, Iliev - Mayé, Stante.

ESPULSI: Baldé (C) - Stankovic.

NOTE: recuperi 3' - 6'.