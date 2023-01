Calcio Femminile | Il derby al 'Puma House of Football va all'Inter

Al 'Puma House of Football - Centro Sportivo Vismara' alle ore 14:30 è andato in scena il derby Milan-Inter valido per la 15^ giornata della Serie A Femminile.

Le nerazzurre partono fortissimo e al 2’ vanno in vantaggio sugli sviluppi di un calcio d'angolo di Karchouni, dove Santi dopo un'uscita a vuoto di Giuliani mette la palla in rete.

Il raddoppio arriva al 14’ quando Chawinga su un lancio lungo s’invola verso la porta rossonera e infila alle spalle dell’estremo difensore.

Le rossonere accorciano le distanze al 32’ con Piemonte, che riceve palla dal limite, si gira e con un gran rasoterra batte Durante.

Le ragazze di mister Guarino però non mollano e al 56’ si portano sull'1 a 3 con Karchouni che calcia e trova una Giuliani non in giornata che lascia entrare maldestramente la sfera in porta.

Al 56’ il Milan potrebbe accorciare le distanze ma il tiro di Asllani è incredibilmente parato da Durante.

Il goal del definitivo 1 a 4 non tarda ad arrivare, al 73’ Polli serve in profondità Chawinga, il suo tiro viene parato da Giuliani, ma la palla rimane dietro la schiena del portiere e l'attaccante nerazzurra, a porta sguarnita, insacca facilmente.