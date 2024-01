Hakan Calhanoglu torna a parlare del suo addio al Milan: "Non sono andato via per soldi"

Negli ultimi anni le interviste di Hakan Calhanoglu hanno sempre fatto molto clamore, soprattutto perché spesso una delle tematiche affrontate era il suo trasferimento dall’Inter al Milan. Anche questa volta non è andata diversamente, infatti, il centrocampista ha parlato del club rossonero ai microfoni di SportMediaset:

"Tutti pensano che sia andato via per una questione economica, ma i soldi non sono sempre tutto. La cosa più importante per me è sentirmi importante, ed è quello che provo qui. I tifosi rossoneri dicono che ho fatto male, visto lo scudetto perso nel 2022? A loro auguro il meglio ma con pazienza si vedrà.

Nel mio debutto all'Inter ero nervoso per come avrebbe reagito lo stadio, ma anche sicuro che l'amore sarebbe arrivato perché ho fiducia nelle mie qualità. Quando i tifosi ti danno tanto, devi restituire indietro".